Kolumne Wissensdrang Das Geheimnis der Mutationen in der Biologie

Der Begriff „Mutationen“ wird häufig im Zusammenhang mit genetischen Veränderungen genannt, vor allem bei Krankheiten. Meist werden aber keine konkreten Zahlen genannt. Zahlen aber sind wichtig, um Dinge verständlich zu machen. Bei jeder Teilung einer Stammzelle muss ihre DNA kopiert werden, was im Schnitt zu drei Fehlern führt und somit zu Mutationen in der DNA. Bei sechs Milliarden DNA-Basenpaaren, die bei jeder Teilung kopiert werden müssen, entspricht das 0,00000005 Prozent. Im Laufe des Lebens sammelt sich dennoch eine beträchtliche Zahl natürlicher genetischer Veränderungen an.