Kolumne Wissensdrang Wie Mathematik den Migranten hilft

Darunter leiden auch die Kinder der Flüchtlinge. Ihre Chancen, in Deutschland glücklich zu werden und sich nützlich zu machen, hängen von ihren Bildungschancen ab. Viele syrische Kinder träumen davon, Arzt zu werden. Doch wegen des besonders harten Numerus clausus für das Medizinstudium ist das sehr schwer. (Warum den NC nicht durch Eignungstests ersetzen?) Auch ein Ingenieurstudium, traditionell der Königsweg für soziale Aufsteiger, ist heute schwer zu schaffen. Die Hochschulen kämpfen mit mangelnder Nachfrage und hohen Abbrecherquoten in den Ingenieurwissenschaften, die oft über 60 Prozent liegen. Die Ursachen liegen in mangelnden Mathematikkenntnissen – die Folge eines mangelhaften Mathematikunterrichts, der, wenn er nicht ausfällt, mitunter so langweilig ist, dass man ihm kaum folgen kann.