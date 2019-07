ZDF-Politbarometer : Schwarz-Grün weiter mit klarer Mehrheit

Liegen in der Gunst der Wähler weit vorne: Die Grünen mit dem Führungsduo Robert Habeck und Annalena Baerbock,. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Welcher Partei würden die Deutschen ihre Stimme geben, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Das fragte das ZDF im Politbarometer. Und noch immer liegt eine Koalition von Union und Grünen vorne.

Eine mögliche Koalition von Union und Grünen käme derzeit einer Umfrage zufolge weiterhin auf eine klare Mehrheit. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer legt die Union einen Prozentpunkt zu auf 28 Prozent. Dahinter liegen die Grünen mit 25 Prozent (minus 1). Leichte Verlust müssen auch die SPD (minus 1/13 Prozent) und die AfD (minus 1/12 Prozent) hinnehmen. Zulegen können hingegen die FDP und die Linken. Beide gewinnen jeweils einen Prozentpunkt hinzu und kommen auf 8 Prozent.

Vor der Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel sprachen sich zudem nur 19 Prozent aller Befragten dafür aus, dass die CDU-Politikerin über ihren Gesundheitszustand informieren muss. 80 Prozent dagegen meinten, dass dies auch für die Kanzlerin Privatsache ist. Merkel stellt sich vor ihrem Urlaub am Vormittag in Berlin den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Sie hatte in den vergangenen Wochen mehrere öffentliche Zitteranfälle erlitten, aber erklärt, dass sie ihre Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt sehe.