Nach Missbrauchsskandal Lügde : NRW-Familienminister will Kinder besser vor sexueller Gewalt schützen

NRW-Familienminister will Kinder besser vor sexueller Gewalt schützen

Düsseldorf Der Ideen-Katalog von Joachim Stamp sieht die Einrichtung einer Landesfachstelle und die Gründung eines Expertenteams als Ansprechpartner für Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe vor.

Kitas, Schulen, Vereine und Freizeitstätten in Nordrhein-Westfalen sollen künftig Mindeststandards für den Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt aufstellen. Das sehen Handlungsempfehlungen vor, die NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf vorgestellt hat. Der rechtlich noch unverbindliche Ideen-Katalog ist im Gespräch mit Experten aus der Kinder- und Jugendhilfe, dem Kinderschutz, Betroffenenverbänden, Wissenschaft, Jugendämtern, Kommunen und Parteien als Konsequenz aus dem massenhaften Kindesmissbrauch im lippischen Lügde erstellt worden.