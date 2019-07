Kostenpflichtiger Inhalt: Ralph Brinkhaus über die Folgen von mehr Klimaschutz : „Unser Leben wird sich verändern“

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Foto: imago images / photothek/Thomas Imo/photothek.net

Berlin Der Fraktionschef treibt seine Union zum radikalen Umdenken in der Klimapolitik an. Das wird „richtig viel Geld“ kosten, sagt er - und geht sogar über die Forderungen der Grünen hinaus. Im Interview erklärt er, wofür er die Milliarden einsetzen will.