Kolumne: „Mit Verlaub!“ : Hagelkörner auf Christian Lindner

Wenigstens die FDP und ihr Chef kritisieren noch das Hochsteuerland Deutschland.

Letzteres wurde mir zuletzt an einem Beispiel aus dem immergrünen Thema Steuern und Abgaben erneut bewusst. Kaum hatte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner im Stil eines Nebenerwerbssprechers des Bundes der Steuerzahler eine Entlastung der Bürger verlangt, prasselten Hagelkörner an Häme und Bösartigkeiten auf ihn nieder. Es versammelten sich in kurzen Abständen sonst durchaus seriös auftretende Freunde der fixen digitalen Kommunikation zum Niedermachen. Die einen badeten in Empörung über den „wirklich üblen Post“, ein ehemaliger CDU-Generalsekretär erkannte in ihm das typische „libertäre Menschenbild“, das die Staatsaufgaben Krankenkassen, Rente, Polizei, Lehrer und Straßenbau nicht ausreichend würdige. Andere pöbelten, Wirtschaftsliberalen sei die Sinnhaftigkeit von Steuern scheißegal und Lindner sei asozial; ein Krimi-Schriftsteller begann seinen abenteuerlichen Post auch grammatikalisch unbeholfen: „Steuern zahlen ist okay, weil für einen guten Zweck.“