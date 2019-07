Neue EU-Kommissionschefin : Von der Leyen will sich aus CDU-Parteispitze zurückziehen

Berlin Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre Ziele als neue EU-Kommissionschefin noch einmal bekräftigt. Außerdem kündigte sie an, sich aus der Führung der CDU zurückzuziehen.

Von der Leyen war am Dienstagabend im EU-Parlament mit einer Mehrheit von wenigen Stimmen gewählt worden und kann damit zum 1. November als erste Frau in der Geschichte der EU an die Spitze der Kommission rücken. Am Mittwoch übergab sie in Berlin ihr Amt als Verteidigungsministerin an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.