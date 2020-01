Mängelliste des Wehrbeauftragten : Die Bundeswehr soll das Ikea-Prinzip beherzigen

Der Hubschrauber Tiger, hier bei einem Übungsschießen in Sachsen, ist einer von vielen Problemfällen der Bundeswehr. Foto: dpa/Arno Burgi

Der Wehrbeauftragte legt seinen neuen Mängelbericht vor. Darin benennt haarsträubende Probleme – zum Beispiel Panzergrenadiere, die im Bully üben. Und er empfiehlt Änderungen beim Einkauf.

Wo immer Hans-Peter Bartels im vergangenen Jahr die Bundeswehr besucht hat, er hörte immer dasselbe Klagelied: zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie. Die Truppe komme trotz mehrerer eingeleiteter „Trendwenden“ nicht entscheidend voran, so der Wehrbeauftragte und SPD-Politiker des Bundestages im mittlerweile fünften Mängelbericht, den er am Dienstag vorgelegt hat. Bartels berichtet von einer Truppe, die unter anderem ein Problem hat: Die Bundeswehr ist überorganisiert, wie Bartels in Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten aller Dienstgrade erfahren hat. Er verlangt eine „innere Reform“, ohne die die Trendwenden nicht zu schaffen seien.