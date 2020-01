Zehn Jahre nach dem großen Skandal : „Nationaler Pakt“ soll Kampf gegen Missbrauch voranbringen

Berlin Vor einem Jahrzehnt kam durch die Enthüllungen am Berliner Canisius-Kolleg der große Missbrauchsskandal ins Rollen. Jetzt zog der Beauftragte der Bundesregierung – mit teils bitteren Worten.

Zehn Jahre nach der Aufdeckung des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg gibt es weiterhin mehr als 12.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch pro Jahr in Deutschland. „Das Ergebnis der letzten zehn Jahre ist, dass wir leider das unerträgliche Leid von Tausenden Mädchen und Jungen nicht verhindert haben“, sagte der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig. Fälle wie in Staufen, in Lügde und Bergisch Gladbach habe man nicht verhindern können. Allein 2018 gab es laut Kriminalstatistik 12.321 angezeigte Fälle von Kindesmissbrauch; 2422 davon in NRW. Dazu kommt eine Dunkelziffer in unbekannter Höhe.