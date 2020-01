Verena Hartmann tritt aus : Fünfte AfD-Politikerin verlässt Bundestagsfraktion

Berlin Die AfD-Bundestagsfraktion verliert ein weiteres Mitglied. Die sächsische Abgeordnete Verena Hartmann teilte der Fraktionsspitze am Montag schriftlich mit, sie wolle Fraktion und Partei mit sofortiger Wirkung verlassen.

„Mein Mandat bleibt davon unberührt. Ich werde meine Arbeit und damit laufende Projekte als fraktionsloses Mitglied im Deutschen Bundestag fortsetzen“, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Eine Begründung für ihren Austritt gab Hartmann in ihrem Brief nicht an. Über ihren Schritt berichtete auch die „Welt“.