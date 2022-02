Straßenblockaden gegen Verschwendung : Politik erteilt Essens-Rettern Abfuhr

Analyse Berlin Ein erstes Ultimatum ließen Politiker verstreichen, ein zweites folgte prompt. Die Aktivisten von „Essen retten“ wollen weiter Widerstand leisten. In der Ampel stößt dies auf Kritik, auch wenn man das Ziel teilt - die Lebensmittelverschwendung soll reduziert werden.

Auch die ernährungspolitische Sprecherin der SPD, Susanne Mittag, kam nicht zum Reichstag. Sie betonte, man habe kommende Woche einen Gesprächstermin. Ein Großteil der Forderungen habe die SPD bereits 2020 beschlossen, so Mittag zu unserer Redaktion. „Inhaltlich sind wir also in vielem einig und werden uns dafür einsetzen. Was wir aber nicht unterstützen können, ist die Form des Protests, die Autobahnblockaden, die zudem dazu führen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für dieses Thema schwindet“, so Mittag. In einer Demokratie müsse man die verschiedensten Interessen unter einen Hut bringen. „Und das heißt vor allem: Mehrheiten organisieren.“ Zweifellos sei die Lebensmittelverschwendung aber eine dramatische Ressourcenvergeudung mit weltweiten negativen sozialen, ökologischen und ökonomischen Folgen. „Denn für die Produktion dieser Lebensmittel wird das Klima belastet“, erläuterte Mittag.