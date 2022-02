Ende der Corona-Maßnahmen : Deutschland macht sich locker

Analyse Berlin Am 20. März sollen fast alle Corona-Regeln fallen. Die Länder pochen danach auf einen Basisschutz. Scholz muss die FDP davon wohl noch überzeugen. Fehlt ihm wie bei der Impfpflicht in der Ampel volle Prokura?

Doch wie geht es nach dem großen Lockern ab dem 20. März überhaupt weiter? Hier offenbarten sich beim Gipfel erhebliche Differenzen. Noch nie platzierten einzelne Länder in einem Corona-Beschlusspapier so viele Protokollerklärungen - immer Zeichen von Protest und Streit. So pochten vor allem die unionsgeführten Länder, darunter NRW, „Öffnungen mit Achtsamkeit“ zu verbinden, wie Wüst das formulierte. So sollen Bundesregierung und Bundestag das am 20. März auslaufende Infektionsschutzgesetz verlängern und so einen Instrumentenkasten mit Masken, Abstand, 2G- und 3G-Regeln und Tests in Schulen, Kitas und Hotspots erhalten, falls die Pandemielage sich etwa mit der Omikron-Variante BA.2 wieder verschärft. Stand heute würden „alle Maßnahmen nach dem Stichtag wegfallen“, warnte Wüst. Man dürfe „nicht alles hoppla hopp über Bord werfen“. Giffey bestätigte das. Sie sprach von einem „Sanikasten im Kofferraum“, um notfalls auf neue Ausbrüche reagieren zu können. Scholz sagte das in der Runde zu - aber mit einer gewichtigen Einschränkung, wie aus Unionskreisen überliefert wurde und Scholz in der Pressekonferenz selbst erklärte. Er wolle sich persönlich dafür verwenden, dass im Infektionsschutzgesetz diese Anliegen der Länder nach Frühlingsbeginn aufgegriffen würden. Nur verwenden? Hat Scholz, wie bei der Impfpflicht, erneut keine volle Prokura im eigenen Koalitionshaus? Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sagte zu Scholz in der Runde: „Ich bin verunsichert.“ Sicher mit Augenzwinkern. Denn zuletzt war es Söder, der mit seiner angedrohten Nichtumsetzung (die er jetzt abschwächte) der von der Union im Dezember mit beschlossenen Impfpflicht in Heimen und Kliniken ab 15. März für bundesweite Verunsicherung gesorgt hatte. Nun aber ist die FDP vom geforderten „Basisschutz“ nach dem 20. März gar nicht überzeugt. Die Liberalen wollen das Datum gern als einen „Freedom Day“ verkaufen. Weiterlaufende Einschränkungen würden das konterkarieren. FDP-Fraktionschef Christian Dürr teilte am Abend mit, er freue sich, dass die Ministerpräsidenten den gleichen Kurs wie die FDP einschlügen. Dann kommt das große Aber: „Denkbar ist für uns, Regelungen zu treffen, die eine Verlängerung der Maskenpflicht erlauben.“ Nur Maske, aber nicht mehr die Option 2G oder 3G. Es sei Pflicht und Aufgabe der Politik, Einschränkungen zurückzunehmen, wenn sie der Virusbekämpfung nicht länger dienten. „Nicht die Wiederherstellung von Freiheitsrechten muss begründet werden, sondern ihre Einschränkung - denn Freiheit muss selbstverständlich sein“, so Dürr.