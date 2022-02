Lockerungen in drei Schritten : Corona-Maßnahmen enden am 20. März

Info

Trend Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz sank am Mittwoch zum vierten Mal in Folge – auf 1401 (nach 1438 am Dienstag). Auch in NRW ging sie zurück – auf 1437 (zuvor 1480).

Vergleich Am stärksten betroffen waren Brandenburg (1768) und Bayern (1765), relativ am schwächsten Schleswig-Holstein (756) und Bremen (1005).