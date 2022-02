Neue „Düsseldorfer Reden“ beginnen im März : Klima, Rassismus und Lebenssinn

Alice Hasters beim Asphalt-Festival 2020. Am 24. April spricht sie im Schauspielhaus. Foto: Ralf Puder

Düsseldorf Nach der Corona-Zwangspause starten im März wieder die „Düsseldorfer Reden“, die das Schauspielhaus in Kooperation mit der Rheinischen Post veranstaltet. In der Veranstaltungsreihe reden diesmal Luisa Neubauer, Alice Hasters, Harald Welzer und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Mit den inzwischen gewohnten Vorsichtsmaßnahmen soll im März die Veranstaltungsreihe, die das Schauspielhaus in Kooperation mit der Rheinischen Post veranstaltet, wieder aufleben – und mit diesen Themen und Gästen: Viele Menschen reden aus vielen guten Gründen über die Klimakrise und ihre Folgen. Das wollen wir auch tun: Am 19. Juni spricht darum die Klimaaktivistin und Autorin Luisa Neubauer im Schauspielhaus. Die wohl bekannteste Organisatorin der Klimabewegung „Fridays for future“ hierzulande sorgte auch für Aufsehen mit der von ihr unterstützten Verfassungsbeschwerde gegen die Klimapolitik der Bundesregierung.