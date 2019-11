226 Kilo pro Person : Deutsche produzieren so viel Verpackungsmüll wie nie zuvor

Berlin Mehr Online-Versand, mehr Speisen und Getränke zum Mitnehmen: 2017 ist die Menge an Verpackungsmüll auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Präsidentin des Umweltbundesamtes warnt vor der Umweltbelastung.

Die Menge an Verpackungsmüll in Deutschland ist im Jahr 2017 auf ein Rekordhoch geklettert. 18,7 Millionen Tonnen fielen an, wie das Umweltbundesamt am Montag mitteilte – rechnerisch waren das 226,5 Kilogramm pro Person und drei Prozent mehr als im Vorjahr. Private Verbraucher hatten daran einen Anteil von 47 Prozent oder 107 Kilogramm pro Kopf.