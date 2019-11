Chatten statt sprechen : Abschied vom Anruf

Die Zahl der Anrufminuten hat sich halbiert. Das hat Folgen – auch für Firmen. Denn die Deutschen haben ihr Verhalten im Privaten geändert, und jetzt erwarten sie, dass die Konzerne darauf reagieren.

Wie halten Sie in der Regel Ihr Telefon? Am Ohr? In der Hand vor sich, Blick auf den Bildschirm gesenkt? Vielleicht stellen Sie fest: Das hat sich geändert. Das Telefon liegt immer weniger am Ohr, der Anruf wird seltener. Viele telefonieren fast nur noch beruflich. Privat wird nur noch ein enger Kreis angerufen, mit vielen weiteren Kontakten bleibt man per Whatsapp in Verbindung.