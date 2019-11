Lieferengpässe bei Arzneimitteln : Minister Spahn will Pharmaindustrie in die Pflicht nehmen

Minister Spahn will Pharmaindustrie in die Pflicht nehmen

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bekräftigt, stärker gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln vorzugehen. Eine Meldepflicht soll künftig dafür sorgen, dass Knappheiten schneller erkannt werden.

"Patienten erwarten zu Recht, dass sie dringend notwendige Medikamente unverzüglich bekommen", erklärte Spahn am Montag in Berlin. Der Bund will künftig bei der Verteilung von Medikamenten stärker eingreifen als bisher und zudem auf internationaler Ebene nach Lösungen suchen.

Dazu laufen mehrere Gesetzesinitiativen, die in der Koalition derzeit abgestimmt werden. Zuerst hatte die "Augsburger Allgemeine" am Wochenende darüber berichtet.

Um Lieferengpässe zu vermeiden, sollen die Bundesoberbehörden nach Spahns Plänen Unternehmen und Großhändlern für kritische Arzneimittel Vorgaben zur Lagerhaltung machen können. Im Ausnahmefall sollen künftig zudem Medikamente eingesetzt werden, die in ausländischer Sprache gekennzeichnet sind, sofern die Anwendung direkt vom Arzt am Patienten erfolgt. Arzneimittel, die in Deutschland abgegeben werden, müssen grundsätzlich in deutscher Sprache gekennzeichnet sein.