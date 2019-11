Parteitag in Bielefeld : Grüne fordern 60 Euro pro Tonne CO2-Ausstoß ab 2020

Bielefeld Die Grünen haben auf ihrem Parteitag in Bielefeld umfassende Beschlüsse zum Klimaschutz gefasst. Die Frage, ob die Grünen 2021 mit einem eigenen Kanzlerkandidaten antreten werden, ließ die Parteiführung offen.

Die Grünen signalisierten immer wieder, dass sie bereit sind zur Regierungsübernahme. Beide Vorsitzende appellierten an ihre Partei, sich für breite Wählerschichten zu öffnen und Kritik konstruktiv zu begegnen. „Wir müssen in die Breite der Gesellschaft gehen“, sagte Baerbock am Sonntag. „Mit 20 Prozent schaffen wir noch nicht die sozial-ökologische Transformation.“ Bereits zum Auftakt des Parteitags hatte Habeck gefordert: „Auch für uns gilt, dass Toleranz gegenüber Gegenargumenten gehalten werden muss.“

Zugleich versuchten die Grünen bei diesem Parteitag den Rückenwind zu nutzen, den sie durch die Fridays-for-Future-Bewegung aus der Gesellschaft bekommen. In der Debatte zur CO2-Bepreisung wurde hart gerungen. Zum Leitantrag der Parteiführung hatte es fast 300 Änderungsanträge gegeben. Am Ende setzte sich die Parteiführung durch, dass die bisherige Grünen-Forderung von 40 Euro pro Tonne CO2-Ausstoß noch bis Ende des Jahres für die aktuellen Bund-Länder-Verhandlungen gelten soll. Ab 2020 setzen die Grünen dann auf 60 Euro als Preis pro Tonne.

Die Frage, ob die Grünen 2021 mit einem eigenen Kanzlerkandidaten antreten werden, ließ die Parteiführung offen. Am Rande des Parteitags wurde aber klar, dass die Partei den Kampf um Platz 1 in der Parteienlandschaft aufnehmen will, wenn sie weiter bei rund 20 Prozent und an zweiter Stelle hinter der Union liegen. Nach der Europawahl waren die Grünen zunächst auf 27 Prozent geschnellt und haben seitdem aber wieder sinkenden Werte zu verzeichnen. Immer wieder haben die Grünen die Erfahrung machen müssen, dass sie in einer laufenden Wahlperiode sehr viel Zuspruch erfahren, bei den Wahlen selbst dann aber enttäuschende Ergebnisse einfahren.