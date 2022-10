Gericht hat entschieden : Verfassungsschutz darf Hessen-AfD vorerst nicht beobachten

Das AfD Logo am Eingang zum Fraktionssaal der AfD im Deutschen Bundestag (Archivfoto). Foto: dpa/Michael Kappeler

Wiesbaden Der Verfassungsschutz in Hessen hat die AfD in dem Bundesland beobachtet. Die hessische AfD hatte gegen den Landesverfassungsschutz geklagt und ein Eilverfahren eingereicht. Das Verwaltungsgericht hat jetzt entschieden.

Die hessische AfD darf zunächst nicht als sogenannter Verdachtsfall vom Landesverfassungsschutz beobachtet werden. Das entschied das Verwaltungsgericht in Wiesbaden in einem Beschluss, der bis zu einem Abschluss eines anhängigen Eilverfahrens gilt. Der Beschluss sei nicht auf Grundlage möglicher Erfolgsaussichten der Klage gefallen, sondern nach einer Folgenabwägung, erläuterte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag.