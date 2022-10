Auobahnausbau in Leverkusen : Gericht weist Klage der Stadt ab

Leverkusen stemmt sich gegen den oberirdischen Autobahnausbau. Foto: Ja/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Stadtrat hatte in Sachen oberirdischer Autobahnausbau eine Art zivilen Ungehorsam beschlossen. So sollte die Stadt keine Unterlagen an die Autobahn GmbH rausgeben. Das Kölner Verwaltungsgericht wies eine zugehörige Klage der Stadt ab und rügt das Handeln des Rats als Versuch, Zeit zu schinden.

Schlappe vor dem Verwaltungsgericht Köln für Stadt und Politik im Kampf gegen den oberirdischen Autobahnausbau im Bereich Leverkusen. Das Gericht hat das Amtshilfeersuchen der Autobahn GmbH des Bundes auf Herausgabe von beantragten Unterlagen als rechtmäßig bestätigt.

Heißt: Die Stadtverwaltung muss nun an die BBW Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen für Verkehrsuntersuchungen für den Ausbau der Autobahnen in Leverkusen die Unterlagen rausgeben. Das Unternehmen hatte Ende 2020 noch im Auftrag von Straßen NRW um die Unterlagen gebeten.

Der Stadtrat hatte beschlossen, dass „keine Weitergabe der Unterlagen erfolgt, solange hierfür durch die seit dem 1. Januar 2021 zuständige Autobahn GmbH des Bundes keine entsprechende Rechtsgrundlage benannt wird“, fasst die Stadt in einer Mitteilung an die Politik zusammen. Dieser Forderung war die Autobahn GmbH dann mit einem Antrag auf Amtshilfe nachgekommen. „Den Beschlussvorschlag, der Rat möge zur Kenntnis nehmen, dass es sich bei der Autobahn GmbH des Bundes um eine Behörde handele und möge so die Aushändigung der angeforderten Unterlagen beschließen, hat der Rat... abgelehnt“, erinnert die Stadt.

Außerdem beauftragte der Rat die Stadt mit einer Klage „zur Frage der Behördeneigenschaft der Autobahn GmbH“. Das Ganze stand unter dem Stichwort: ziviler Ungehorsam.

Es folgte weiteres Hin und Her. Bis zur mündlichen Verhandlung Ende September. Die Klage wurde abgewiesen. Die Vorsitzende Richterin merkte laut Stadt deutlich an, „dass der Rat... zuletzt sogar auf die Anfrage des Gerichts hin nicht einmal Einverständnis zu einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung erklärt habe. Dies lasse den für ein Aufgaben- und Kompetenzverständnis staatlicher Stellen irritierenden Eindruck entstehen, eine Klage gegen kommunale Aufsichtsmaßnahmen nicht zur Klärung von Sach- und/oder Rechtsfragen, sondern vielmehr zwecks bloßen Zeitgewinns anzustrengen.“