Scholz zu Russlands Angriffen : „Putin hat sich verrechnet“

Berlin Bundeskanzler Scholz hat sich in einer Regierungserklärung ausführlich zum Ukraine-Krieg geäußert. Wie der Kanzler über die Angriffe und die Mobilisierung Russlands, den Wiederaufbau der Ukraine und Putins Energieerpressung denkt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland Kriegsverbrechen und Terrorismus in der Ukraine vorgeworfen. „Bewusste Angriffe auf die Zivilbevölkerung sind Kriegsverbrechen“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. „Am Ende ist Russlands Bomben- und Raketenterror eine Verzweiflungstat - genauso wie die Mobilisierung russischer Männer für den Krieg“, sagte Scholz.

Mit der von Putin angeordneten Mobilisierung sei „der Krieg endgültig im Herzen der russischen Gesellschaft angekommen, in den Familien und auf der Straße“, fuhr der Kanzler fort. „Hunderttausende Russen entziehen sich der Rekrutierung, viele verlassen das Land. All die Lügen und die Propaganda, das Gerede von 'Spezialoperationen' und schnellen Siegen - alles nur Fassade, wie ein Potemkin'sches Dorf.“

„Werden ganze ukrainische Brigade ausbilden“

Deutschland will bis zum Frühjahr eine vollständige ukrainische Brigade mit bis zu 5000 Soldaten ausbilden. „Damit unterstreichen wir unsere Bereitschaft, uns dauerhaft am Aufbau starker ukrainischer Streitkräfte zu beteiligen - Hand in Hand mit unseren Partnern“, sagte Bundeskanzler Scholz. Er verwies darauf, dass sich die EU-Außenminister am Montag auf eine neue Ausbildungsmission für etwa 15 000 ukrainische Soldaten geeinigt hatten. Eines der beiden Hauptquartiere dafür werde sich in Deutschland befinden, sagte Scholz. Er plädierte für eine engere europäische und internationale Koordinierung bei der militärischen Unterstützung der Ukraine.