Umfrage zur Rolle im Ausland : Wir Deutsche sind ein Volk von Raushaltern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Besuch der Bundeswehr vor einer Übung in der Lüneburger Heide. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Meinung Düsseldorf Welche Rolle sollte Deutschland künftig in der Welt spielen? Internationale Partner vermissen Führungsanspruch, die deutsche Regierung übt sich trotzdem in Zurückhaltung. Wie zukunftstauglich ist das?

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Aus den Krisen in der Welt würden sich die Deutschen lieber heraushalten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung. Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger wünscht sich demnach auch angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine von Deutschland eher Zurückhaltung bei internationalen Krisen. Wenn überhaupt soll sich das Land auf diplomatischem Wege einmischen, nicht militärisch und auch nicht finanziell. Diese Einstellung hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, damals hatten 50 Prozent der Befragten für Zurückhaltung plädiert. In Ostdeutschland ist dieser Wunsch sogar noch ausgeprägter: Nur 28 Prozent der Befragten im Osten sprachen sich für ein stärkeres Engagement in internationale Angelegenheiten aus, im Westen waren es 44 Prozent. Allein für die Defensive ist man hierzulande bereit, Geld in die Hand zu nehmen. 68 Prozent der Wahlberechtigten lehnen eine militärische Führungsrolle Deutschlands in Europa ab, finden es aber richtig, die militärischen Kapazitäten Deutschlands auszubauen: 60 Prozent befürworten dauerhaft höhere Verteidigungsausgaben.

Also keine „Zeitenwende“ bei den Deutschen. Das ist eigentlich kein Wunder, denn Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Parole zwar ausgerufen und sehr viel Geld für die Bundeswehr in Aussicht gestellt. Doch schon bald war klar, dass dieses Geld zu einem großen Teil der Instandsetzung einer Truppe dienen muss, deren Zustand als desolat gilt. Es geht also ums Aufholen, nicht Ausholen. Zugleich erlebt das Land einen Bundeskanzler, der in den akuten Krisen betont defensiv agiert: kein Führungsanspruch in Europa, kein Vorpreschen gegenüber Russland. Das mag nach außen mickrig wirken angesichts von Deutschlands Größe, wirtschaftlicher Potenz und politischem Anspruch. Nach innen trifft es anscheinend den Willen des Volkes. Wir Raushalter stehen zwar zu unseren Werten, aber lieber nur daheim.

Das kann man zu kleinlaut finden, wie jene internationalen – und auch europäischen Partner, die von Deutschland mehr Führung fordern. Natürlich ist es bequem, weniger riskant und sparsam, sich in internationalen Krisen lieber an die Amerikaner zu halten. Und zu hoffen, dass dort möglichst kein nächster Trump die internationalen Schirme wieder zuklappt. Doch dieser offensiv defensive Kurs ist auch ein nachvollziehbarer Reflex auf die Gegenwart. Das Ende des militärischen Demokratieexports mit dem Rückzug aus Afghanistan, die Zertrümmerung des Wandel-durch-Handel-Konzepts nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine stellen das internationales Engagement grundsätzlich in Frage. Es gibt keine Weltpolizei. Und die Verteidigung von Werten ist zumindest in Teilen meist auch eine Verteidigung von Interessen. Wer das nüchtern betrachtet, kann zu dem Schluss kommen, dass es klüger ist, den Mund nicht zu voll zu nehmen und sich auf die eigenen Schwierigkeiten zu konzentrieren. Gibt es ja genug.

Doch das ist keine Strategie für eine Zukunft, die Deutschland nicht in Ruhe lassen wird. So lautet eine der Lehren der jüngsten Ereignisse. Kriege, die man noch vor Kurzem für unmöglich gehalten hatte, können auch Deutschland nahekommen. Sie fordern Haltung – und Engagement, finanziell, militärisch, ob es einem passt oder nicht. Ähnlich wird es mit den Folgen des Klimawandels sein, mit Migrationsentwicklungen der nahen Zukunft. Es gibt keine Inseln, wenn globale Krisen losbrechen. Und wer Werte wie Freiheit für sich in Anspruch nimmt, trägt auch Verantwortung.