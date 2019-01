Krise in Venezuela: Deutschland erwägt Anerkennung von Guaidó als Präsident

Krise in Venezuela

Berlin Wenn es nicht umgehend zu fairen und freien Wahlen kommt, erwägt die Bundesregierung laut einer Stellungnahme die Anerkennung von Venezuelas Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als Staatschef.

Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Nicolás Maduro könne nicht beanspruchen, der legitime Präsident des südamerikanischen Landes zu sein, da die letzte Wahl nicht demokratischen Standards genügt habe.

Der selbsternannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó hat eine Amnestie für Amtsinhaber Nicolás Maduro im Falle eines Rücktritts ins Gespräch gebracht. Eine Amnestie müsse "in Betracht gezogen" werden, auch Maduro sei "ein Regierungsbeamter", sagte Guaidó dem spanischsprachigen US-Sender Univision. Maduro wollte sich am Freitag vor der Presse äußern.

Maduro wird von der mächtigen Armee des Landes gestützt. Am Freitag wollte sich der Staatschef zur Lage äußern. Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek William Saab sollte ebenfalls am Freitag zu einem möglichen Strafverfahren gegen die von der Opposition kontrollierten Nationalversammlung wegen widerrechtlicher Machtaneignung Stellung nehmen.

Verteidigungsminister Vladimir Padrino hatte Maduro am Donnerstag als "legitimen Präsidenten" des Landes bezeichnet und von einem "Staatsstreich" gesprochen. Acht Generäle bekräftigten ihre "Loyalität" und ihren "absoluten Gehorsam" gegenüber dem sozialistischen Staatschef. In diesem Licht betrachtet scheine ein Sturz Maduros "nicht unmittelbar bevorzustehen", äußerten Experten des Politikinstituts Eurasia Group.

Der Machtkampf in Venezuela führte auch zu einer offenen Konfrontation zwischen Caracas und Washington. Maduro warf den USA am Donnerstag vor, einen "Staatsstreich" in seinem Land zu organisieren. Zuvor hatte er den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten verkündet, nachdem US-Präsident Donald Trump Guaidó als Übergangspräsidenten anerkannt hatte.