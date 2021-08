Krimineller Ursprung vermutet : 600.000 Hektar Land in Bolivien verbrannt

Santa Cruz 20 Brände in sieben geschützten Zonen. Das ist die Bilanz am Montagabend der bolivianischen Behörden. Hinter den Waldbränden stecken wohl kriminelle Machenschaften. Rund 1800 sind im Einsatz.

Fast Zweidrittel der Naturschutzgebiete in Boliviens östlicher Region Santa Cruz sind Behördenangaben zufolge Bränden zum Opfer gefallen, die größtenteils einen kriminellen Ursprung haben. Am Montagabend waren nach Angaben der Regierung noch 20 Brände in sieben geschützten Zonen aktiv. Binnen zwei Tagen verbrannten demnach 200.000 Hektar Land, insgesamt wurden bereits 600.000 Hektar vernichtet.

Brandrodungen, um Wälder in Ackerland zu verwandeln, sind in Bolivien und anderen südamerikanischen Ländern weit verbreitet. In Bolivien ist diese Praxis nur für eine Fläche von maximal 20 Hektar erlaubt, die Genehmigung dafür wird zwischen Mai und Juli erteilt. Bei Brandstiftung ist ein Bußgeld in Höhe von einem Dollar pro Hektar fällig, bei bewusst gelegten Großbränden drohen bis zu drei Jahre Haft.