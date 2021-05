Maximal eine Tonne pro Jahr : Umweltbundesamt schlägt Obergrenze für Stickstoffausstoß vor

Berlin Eine halbe Tonne Stickstoff pro Jahr soll nach Ansicht des Umweltbundesamts bis 2030 eingespart werden. Eine Obergrenze für den Stickstoffausstoß sei für Gewässer, Landökosysteme und die menschliche Gesundheit wichtig.

Das Umweltbundesamt hat sich für eine nationale Obergrenze für den Stickstoffausstoß ausgesprochen. Ab dem Jahr 2030 sollten insgesamt nicht mehr als eine Million Tonnen Stickstoff pro Jahr in die Umwelt gelangen, erklärte das Umweltbundesamt (UBA) am Montag anlässlich einer Internationalen Stickstoff-Fachkonferenz. Nur so könnten bereits bestehende Schutzziele für Gewässer, Landökosysteme und die menschliche Gesundheit erreicht werden. Aktuell liege der jährliche Stickstoffausstoß bei 1,5 Millionen Tonnen im Jahr.