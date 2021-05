Finale Daten für 2020 : Stickoxid-Grenzwerte an allen NRW-Messstellen eingehalten

Düsseldorf Im Jahr 2019 waren noch an acht Messstellen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten worden. Einige waren auch in 2020 nur knapp unter der Grenze. Ein Hauptgrund für die Verbesserung seien unter anderem Updates bei Dieselfahrzeugen.

In Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr an allen Messstellen der zulässige Grenzwert für Stickstoffdioxid in der Luft eingehalten worden. Das geht aus den finalen Messdaten für 2020 hervor, die das Umweltbundesamt (UBA) am Freitag vorgelegt hat. Im Jahr zuvor hatte es noch an Messstationen in acht NRW-Städten Überschreitungen des erlaubten Luftqualitätsgrenzwerts von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft gegeben. Die Messstellen in Düsseldorf-Bilk und Graf-von-Galen-Ring in Hagen blieben mit einem Jahresmittelwert von jeweils 39 Mikrogramm knapp unter dem Grenzwert.