Impfstoffmangel im Juni : Ärzte können kaum Erstimpfungen vornehmen

Düsseldorf Die Kassenärzte warnen: Wegen gekürzter Lieferungen von Biontech erhalten die Praxen in der zweiten Juni-Woche keine oder kaum Dosen für Erstimpfungen. Der Apothekerverband kann aber die Patienten beruhigen, für die nun die Zweitimpfung ansteht.

Die Impfstoff-Knappheit setzt die Haus- und Fachärzte unter Druck. „Die Arztpraxen erhalten in der zweiten Juniwoche nur rund 3,4 Millionen Dosen. Das ist kaum mehr als in der Woche davor“, heißt es in der aktuellen Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) an die Praxen, die unserer Redaktion vorliegt. „Aufgrund der geringen Impfstoffmenge und anstehender Zweitimpfungen ist es möglich, dass Ärzte von Biontech/Pfizer und Astrazeneca noch weniger oder auch keine Dosen für Erstimpfungen erhalten“, warnt die KBV.