Grünen-Kandidatin offen für Koalition mit Linkspartei : Baerbock will Benzinpreis schrittweise um 16 Cent anheben

Baerbock will Benzinpreis schrittweise um 16 Cent anheben

Annalena Baerbock, Vorsitzende und Kanzlerkandidatin der grünen, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Magdeburg. Foto: AFP/RONNY HARTMANN

Berlin Nach der Bundestagswahl möchte Annalena Baerbock die Benzinpreise erhöhen und ein Tempolimit einführen. Sie zeigt sich zudem offen für eine Koalition mit der Linkspartei.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock strebt nach der Wahl die Erhöhung der Benzinpreise um 16 Cent und die Einführung eines Tempolimits von 130 in Deutschland an. Baerbock begründete die Erhöhung des Benzinpreises am Sonntagabend im „Bild“-Talk „Die richtigen Fragen“ mit der neu eingeführten Bepreisung von CO2 im Rahmen des Klimaschutzpakets.