Nach Luftreinheits-Bilanz : Verkehrsminister Scheuer hält Fahrverbote für überflüssig

Berlin Die Luftqualität in deutschen Städten hat sich nach Angaben des Umweltbundesamts verbessert. Nur noch sechs Städte überschritten die Grenzwert bei Stickoxiden. Verkehrsminister Scheuer spricht sich angesichts der Datenlage gegen Fahrverbote aus.

Anlässlich der Bilanz zu den Luftwerten in deutschen Städten hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Fahrverboten erneut eine deutliche Absage erteilt. „Die neuen Zahlen bestätigen, was wir immer gesagt haben: Fahrverbote sind überflüssig“, erklärte Scheuer am Freitag. In ganz Deutschland habe sich die Luftqualität deutlich verbessert. „Das zeigt: Unser Programm für saubere Luft in Städten ist erfolgreich“, sagte Scheuer. Diesen Weg wolle sein Ministerium auch weiter beschreiten.