Fünf Millionen Euro : Bund fördert Forschung zu Corona-Langzeitfolgen

Berlin Um die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung weiter zu erforschen, investiert das Forschungsministerium fünf Millionen Euro. Rund 350.000 Menschen sind in Deutschland von sogenannten Long-Covid-Symptomen betroffen.

Das Bundesforschungsministerium will fünf Millionen Euro bereitstellen, um die Erforschung von Langzeitfolgen einer Corona-Infektion zu fördern. Ressortchefin Anja Karliczek (CDU) wies am Montag in Berlin darauf hin, dass rund zehn Prozent der Infizierten auch Wochen und Monate nach der überstandenen Akut-Infektion an zum Teil schweren Symptomen litten. Wegen der Neuartigkeit der Erkrankung fehlten aber immer noch fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Spätfolgen,.