Verband sieht Existenzgefährdung der Einrichtungen : Kritik von Arbeitgeberseite an geplanter Pflegereform

Hannover Private Arbeitgeber kritisieren die geplante Pflegereform. Der Entwurf sei eine „Katastrophe“ für private Einrichtungen und bedrohe ihre Existenz. Die Kritik richtet sich auch gegen Gesundheitsminister Jens Spahn.

Die Einigung innerhalb der Bundesregierung auf die Reform war am Wochenende bekannt geworden. Kernpunkte des Vorhabens sind verpflichtende Tariflöhne in Pflegeeinrichtungen ab September 2022 und ein staatlicher Pflegezuschuss für Heimbewohner.

Über das genaue Vorgehen hatte die Koalition lange gestritten. BPA-Präsident Meurer griff nun insbesondere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an. „Der Gesundheitsminister macht sich zum Erfüllungsgehilfen der SPD, die sich gegen das Engagement privater Anbieter in der Pflege ausspricht“, sagte er. „Herr Spahn riskiert ohne Not, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen in der Pflege in den nächsten Jahren wegbrechen und damit Versorgungsstrukturen vernichtet werden, die wir bitter brauchen.“