Fragen und Antworten : Wie teuer wird der Wiederaufbau in der Ukraine?

Berlin Berlin steht zu Beginn der Woche ganz im Zeichen des Wiederaufbaus der Ukraine. Gleich zwei Veranstaltungen, unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sollen Gelder und Experten für die Ukraine mobilisieren.

Peter Adrian, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Veranstalter der Konferenz am Montag, drückte es so aus: Man wolle ein Zeichen der „Ermutigung und Selbstverpflichtung“ setzen. Während die Kriegshandlungen weitergingen, „senden wir mit unserer Veranstaltung ein wichtiges Signal aus der deutschen Wirtschaft an die Menschen in der Ukraine: Viele unserer Unternehmerinnen und Unternehmer stehen bereit, den Wiederaufbau des Landes tatkräftig zu unterstützen. Wirtschaft ist ein unverzichtbarer Bestandteil der europäischen Integration der Ukraine ." Von der Leyen und Scholz hatten im Vorfeld einen internationalen „Marshallplan des 21. Jahrhunderts“ für den Wiederaufbau in der Ukraine gefordert. „Den Aufbau zerstörter Wohngebäude, Schulen, Straßen, Brücken, der Infrastruktur und der Energieversorgung, all das müssen wir jetzt angehen, damit das Land rasch wieder auf die Beine kommt“, schrieben beide in einem Gastbeitrag. Schließlich benötige die Ukraine die Perspektive, dass sie wirtschaftlich nach Kriegsende wieder durchstarten könne.

Scholz stellte der Ukraine eine umfassende Wirtschaftspartnerschaft in Aussicht. „Ich bin überzeugt, unser Treffen heute kann der Beginn einer Wirtschafts- und Transformationspartnerschaft zwischen unseren Ländern werden, die tiefer und weiter geht als alle bisherigen Partnerschaften.“ Er mahnte allerdings auch mehr Rechtsstaatlichkeit und stärkeres Vorgehen gegen Korruption an. „Wir wollen, dass die Ukraine Teil der Europäischen Union wird“, betonte Scholz. „Diese Entscheidung sendet auch ein Signal an private Investoren: Wer heute in den Wiederaufbau der Ukraine investiert, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland.“ Schon heute seien über 2000 deutsche Unternehmen in der Ukraine aktiv. Scholz sicherte der Ukraine zu, dass der von Russland angegriffene Energiesektor wieder so aufgebaut werden soll, dass das Land effizienter Strom in die EU liefern könne. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte, absoluten Vorrang habe derzeit die „Winterhilfe“, also Unterstützung bei den Reparaturen des von Russland gezielt angegriffenen Energiesektors.