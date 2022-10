Streit um Hamburger Hafen : Eine Falle für Scholz

Ein Containerschiff der China Ocean Shipping Company (COSCO) wird am Containerterminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) entladen (Archivfoto). Foto: dpa/Christian Charisius

Meinung Die chinesische Reederei Cosco will einen Anteil am Hamburger Containerterminal Tollerort übernehmen. Viele Politiker sind dagegen - sie wollen eine stärkere Abhängigkeit von China verhindern. Bundeskanzler Scholz kann das Geschäft noch untersagen. Warum der Streit zur Falle für ihn geworden ist.

Selten ist das Thema kritische Infra­struktur in Deutschland emotional so aufgeladen wie derzeit mit dem Hamburger Hafen. Das Tor zur Welt ist Touristenmagnet, romantischer Sehnsuchtsort und zugleich ein wirtschaftlich hart umkämpftes Juwel. Das Ein- und Auslaufen der dicken Pötte ist Pulsgeber der deutschen Industrie, das Geschäft mit den Containern sein zentraler Bestandteil. Und jetzt soll ausgerechnet Olaf Scholz (SPD), der lange Hamburgs Erster Bürgermeister war, als Bundeskanzler darüber entscheiden, ob die chinesische Reederei Cosco sich mit 35 Prozent an der Betreibergesellschaft des Container-Terminals Toller­ort beteiligen darf. Die finanzstarken Chinesen locken mit einer noch stärkeren Stellung des Hafens, sollte der Deal zustande kommen. Wenn aber nicht, dann eben nicht. Der Druck könnte weiter aufgebaut und zu wirtschaftlicher Erpressung werden. Vielleicht ist das ja nur der Anfang für den Zukauf weiterer Anteile, auch bei anderen Hafenbereichen.