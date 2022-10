3. Handball-Bundesliga : Ein richtungsweisendes Spiel der Eagles

Krefeld Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein setzte im Kampf um den Aufstieg mit dem Sieg im Spitzenspiel gegen den TV Emsdetten ein wichtiges Zeichen. Trainer Mark Schmetz holt aus seinem breiten Kader immer mehr heraus.

Als die Spieler des HSG Krefeld Niederrhein am Samstagabend nach dem Sieg im Spitzenspiel der 3. Handball-Bundesliga gegen den TV Emsdetten nach und nach in den VIP-Raum kamen, applaudierten Sponsoren und Fans. Das gab es dort schon lange nicht mehr. Das drückte aber die große Begeisterung über die starke Leistung gegen den Tabellenführer aus, mit dem die HSG nach Punkten gleichzogen ist.

Handball in der Region : TuS Rheindorf kann nur in der Anfangsphase mithalten

Als Emsdetten in der Schlussphase auf eine sehr offene Deckung umstellte, schickte der Coach mit Merten Krings und Tim Claasen seine beiden Rückraumstrategen gemeinsam aufs Parkett. „Beide sind schnell und eins gegen eins sehr gut“, sagte der beste Torschütze Christopher Klasmann hinterher. Der letzte Neuzugang der Eagles hat sich mittlerweile super integriert: „Das geht bei mir immer sehr schnell. Für den gerade 32 Jahre alt gewordenen Rückraum-Links-Spieler war die gute Abwehrarbeit und die richtigen Entscheidungen am gegnerischen Kreis maßgeblich für den Erfolg verantwortlich: „Dazu fand ich heute die beiden Torhüter nicht so stark wie sonst.“ Dagegen war Sven Bartmann über 60 Minuten ein konstant starker Rückhalt. Klasmann betonte, dass dieser Sieg mit Blick auf das Ziel, aufsteigen zu wollen, natürlich wichtig sei: „Wir müssen jetzt aber mit breiter Brust gegen Longerich auftreten. Dann kommt das Derby gegen Aldekerk, das immer schwierig ist.“

Neben dem sportlichen Erfolg war dieses Handballfest auch wichtig für das Umfeld. Die Zuschauer gingen bis auf die Fans der Gäste begeistert nach Hause. „Ich hoffe, die kommen am Freitag gegen Longerich wieder“, sagte Trainer Schmetz. Auch die Verantwortlichen des Klubs hoffen, dass die Mannschaft weiter auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung bauen kann. Die Pessimisten in der hiesigen Handballszene, die den Eagles den Sprung in die 2. Bundesliga nicht zutrauen, sind zumindest am Samstag eines Besseren belehrt worden. Überbewerten darf man den Sieg sicher nicht, das sieht auch Trainer Schmetz so: „Wir müssen weiter auf uns gucken, die Spiele gewinnen und nach der Hinrunde sehen, wo sich das Feld einpendelt.“