Statistisches Bundesamt : Immer mehr Väter beziehen Elterngeld - aber nur für drei Monate

Wiesbaden Die Zahl der Väter, die Elterngeld beziehen ist im Jahr 2018 wieder gestiegen. Allerdings wollen Väter das Geld im Schnitt nur für drei Monate, während Mütter es laut Statistischem Bundesamt fast ein ganzen Jahr bezogen.

Die Zahl der Väter, die für ihren Nachwuchs eine berufliche Auszeit nehmen und Elterngeld beziehen, ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, stieg die Zahl im Vergleich zu 2017 um sieben Prozent. Die Zahl der Mütter nahm dagegen nur um drei Prozent zu. Doch die Mütter bezogen das Elterngeld deutlich länger als die Väter, wie aus den Zahlen hervorgeht.

Insbesondere Frauen nutzten das sogenannte Elterngeld Plus, das zwar in der Regel niedriger ausfällt als das sogenannten Basiselterngeld, dafür aber länger gezahlt wird. Mit 30 Prozent entschied sich fast jede dritte berechtigte Frau in Deutschland für diese Variante, wie die Statistiker erklärten (2017: 26 Prozent). Bei den Männern waren es rund 13 Prozent (2017: elf Prozent). Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren wurden, können zwischen dem Bezug des Basiselterngelds (des bisherigen Elterngelds) und dem Bezug von Elterngeld Plus wählen oder beides kombinieren.