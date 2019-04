Razzia wegen Islamisten-Netzwerk : „Wir helfen nur Kindern und Familien“

Düsseldorf/Neuss Islamistische Hilfsvereine sollen die Hamas unterstützt haben. Auch der Fußballer Änis Ben Hatira gerät erneut ins Visier der Ermittler. Die Vorsitzende eines mutmaßlich islamistischen Neusser Vereins wehrt sich gegen die Vorwürfe.

In neun Städten in NRW gab es am Mittwoch Durchsuchungen. Neben den Vereinssitzen in Neuss und Düsseldorf-Reisholz waren Polizisten auch in Mönchengladbach aktiv. Dort haben sie offenbar zwei Privatwohnungen durchsucht. In Duisburg waren es zwei Geschäfts- und Privaträume in den Stadtteilen Meiderich und Hochfeld. Auch in Ratingen, Aachen, Münster, Köln und Warendorf gab es Razzien.