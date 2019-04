Einsatz via Satellit : Bundeswehr will neue Kampfdrohnen von Deutschland aus steuern

Berlin Bislang dachten die Abgeordneten, die neuen Drohnen, die auch bewaffnet werden können, würden von der Bundeswehr im Einsatzgebiet selbst gesteuert. Doch perspektivisch ist das per Satellit auch von Deutschland aus geplant.

Berlin (may-) Die Bundeswehr kann und will ihre neuen, bewaffnungsfähigen Drohnen vom Typ G-Heron-TP auch von Deutschland aus in den Einsatzgebieten in Afrika und Asien steuern. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. „Die Steuerung bzw. Missionsführung von Bundeswehrdrohnen auch mittels Satellitenkommunikation ist für den G-Heron-TP, die Eurodrohne sowie Pegasus perspektivisch beabsichtigt“, schreibt das Verteidigungsministerium. Pegasus ist der Name für ein Drohnensystem zur Signalaufklärung in großen Höhen.