SPD-Urgestein : Erhard Eppler im Alter von 92 Jahren gestorben

Erhard Eppler, ehemaliger SPD-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg (Archivaufnahme aus dem November 2018).

Stuttgart Erhard Eppler ist tot. Der SPD-Politiker starb am Samstag im Alter von 92 Jahren in Schwäbisch Hall, wie die SPD Baden-Württemberg mitteilte. Eppler galt als Urgestein der Sozialdemokraten und Vordenker aus den großen Zeiten der SPD.

Als einer der ersten thematisierte er die Risiken der Atomkraft und kritisierte schon früh, dass ein höheres Bruttosozialprodukt nicht automatisch mehr Wohlstand für alle in der Welt bedeute. Sein Verhältnis zu den Sozialdemokraten war lange Zeit von Spannungen geprägt. „In meiner Zeit als aktiver Politiker habe ich mich fast jede Woche über die Partei geärgert“, sagte Eppler, den sein Fraktionschef im Bundestag, Herbert Wehner, einst als „Pietcong“ verspottet hatte.

Von seinem Posten als Entwicklungshilfeminister trat er 1974 zurück, nachdem der Nachfolger von Bundeskanzler Willy Brandt, Helmut Schmidt, gerade einmal sieben Wochen im Amt war. Hintergrund waren Differenzen bei der finanziellen Ausstattung des Ressorts. Eppler hatte sich zugleich gegen eine zu enge Verbindung von Außenpolitik und Entwicklungshilfe gewandt. Das Verhältnis zwischen Schmidt und dem 1926 in Ulm als Sohn eines Lehrers geborenen Eppler galt als äußerst angespannt.

„Ich habe es aber nie bereut, dass ich der SPD beigetreten bin. Ich bin ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat“, sagte der ausgebildete und promovierte Lehrer, der Englisch, Deutsch und Geschichte studiert hat. Er unterrichtete für kurze Zeit und gründete zunächst die Gesamtdeutsche Volkspartei mit. 1956 wechselte er dann zur SPD. 1961 zog er über die baden-württembergische Landesliste in den Bundestag ein. Dort machte er schnell Karriere - unter Schmidts Vorgänger Brandt wurde er dann 1968 Entwicklungshilfeminister.

Nach seinem Rücktritt widmete er sich verstärkt der Landespolitik in Baden-Württemberg - Landeschef war er von 1973 bis 1981. Obwohl er in seinem SPD-Landesverband im Programm den langfristigen Ausstieg aus der Atomenergie durchsetzte, zogen die Grünen 1980 in den Stuttgarter Landtag ein. Die Konsequenz: Eppler nahm ein Jahr später seinen Hut. Er war zweimal erfolgloser Spitzenkandidat bei Landtagswahlen der Genossen im Südwesten.