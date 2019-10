Kommentar zur Waffenruhe in Nordsyrien : Trügerische Waffenruhe

Berlin US-Präsident Trump feiert sich für die fünftägige Waffenruhe in Nordsyrien. Dabei hat er viel zerstört. Und in Deutschland wird der Konflikt zwischen Türken und Kurden fortgeführt. Das muss aufhören.

Hunderte Menschen getötet, vermutlich 300.000 vertrieben – das ist der bittere Preis der bisherigen türkischen Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien. Und US-Präsident Donald Trump, der den Weg für die Invasion durch den Abzug seiner Soldaten - beziehungsweise durch den Verrat an den Kurden - erst frei gemacht hat, rühmt sich nach der vereinbarten Waffenruhe, dass er beide Seiten „kurz kämpfen“ lassen und sie dann wieder „auseinander gezogen“ habe. Vielleicht findet sich der mächtigste Mann der Welt in solch dunkler Stunde sogar witzig. Aber er gibt – um in seiner Diktion zu bleiben - nur das beschämende Bild eines ziemlich dummen und feigen Aufpassers auf dem Schulhof ab.

Er hat nicht zwei Seiten auseinandergezogen, sondern zwei Seiten hineinziehen lassen: den syrischen Diktator Assad und Russlands Präsidenten Putin. Besser hätte es für sie nicht laufen können. Die Weltmacht USA wie auf der Flucht, weil sie es nicht geschafft hat, den eigenen Nato-Partner Türkei von Waffengewalt abzuhalten und den anderen Verbündeten, die syrischen Kurden, durch Präsenz zu schützen. Das wäre ein echter Vermittlungserfolg gewesen. Es geht hier nicht um eine Rauferei. Es geht um Krieg und die Gefahr eines großen Flächenbrandes, in den Syrien, Russland, Iran, Israel, die Türkei und den anderen Nato-Staaten verwickelt sind. Die jetzige Waffenruhe ist trügerisch.

Die Kurden müssen sich wie nützliche Idioten fühlen, weil sie dem Westen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat mit Leib und Leben geholfen haben und in ihrer eigenen Not vom US-Präsidenten allein gelassen wurden. Erfolge mit der Inhaftierung von IS-Kämpfern wurden zunichte gemacht, weil etliche von ihnen aus Gefängnissen ausbrechen konnten. Und die syrischen Kurden werden nun in die Arme der Gegner getrieben, die ihnen mehr Sicherheit zu garantieren scheinen. Als Erinnerung an die USA haben sie deren Waffen, die sie für den Kampf gegen den IS bekommen haben. Und wer weiß, in welchem Krieg diese Waffen einmal wieder auftauchen werden.

Wenn Präsident Erdogan seine Sicherheitszone bekommt, haben die USA letztlich bei der Kapitulation der dortigen Kurden geholfen. Oder diese wehren sich und die Kämpfe könnten eskalieren. Eine Eskalation ist auch zwischen Türken und Kurden in Deutschland zu befürchten. Hier wird in Moscheegemeinden Gott für den Krieg in Anspruch genommen, gegen den Kurden hierzulande demonstrieren. Der Konflikt darf aber nicht in Deutschland fortgeführt werden. Die beiden Bevölkerungsgruppen stehen sich in einem Land gegenüber, das ihnen Recht und Freiheit garantiert. Ein hohes Gut. Das haben sie zu achten. Beide.

