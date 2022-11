Twitter : Was Elon Musks Buhlen um Donald Trump wirklich bedeutet

Der Tesla-Gründer und Twitter-Chef Elon Musk

Elon Musk möchte, dass Ex-Präsident Donald Trump zu Twitter zurückkehrt. Das sagt weniger über den Stand der Meinungsfreiheit in den USA als über die Verzweiflung bei Twitter.

„Das Volk hat gesprochen.“ Mit dieser markigen Behauptung begründet der neue Besitzer des Kurznachrichtendienstes Twitter seine Entscheidung, den früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump wieder Zugang zu der Plattform zu verschaffen. Damit offenbart Elon Musk bereits sein problematisches Verhältnis zu Meinungsfreiheit und Demokratie. Denn natürlich gab es keine „Wahl“, in der „das Volk“ hätte sprechen können. Vielmehr hatte Musk am Freitag eine 24-Stunden-Umfrage unter den Twitter-Nutzern gestartet. 15 Millionen Kunden nahmen daran teil, 51,8 Prozent sprachen sich für die Rückkehr Trumps aus. Das sind etwa 7,8 Millionen Menschen weltweit, während allein Twitter nach aktuell verfügbaren Angaben auf mehr als 230 Millionen Nutzer täglich kommt. Das Volk hat also nicht gesprochen. Es hat sich mehrheitlich überhaupt nicht für die Umfrage interessiert. Und natürlich hat eine private Umfrage unter Kunden nichts mit demokratischer Repräsentation zu tun.

Unklar ist bisher auch, ob Trump überhaupt zu Twitter zurückkehren will. Zuletzt hatte er gesagt, er sehe dafür keine Notwendigkeit. Bekanntlich hat er längst einen eigenen Dienst gegründet – mit 4,6 Millionen Abonnenten. Doch scheint er sich in dieser kleinen Bubble häuslich eingerichtet zu haben. Schwer zu sagen, wie sehr sein Ausschluss beim viel größeren Sprachrohr Twitter dazu beigetragen hat, dass Trumps Einfluss in den USA schwindet. Womöglich ist der abgewählte Präsident einfach ein Has-been, einer, der nicht mehr an der Macht ist und dessen Ankündigungen, Drohungen, Versprechungen damit kaum noch etwas bedeuten. Zu seinen Anhängern spricht er weiter. Aber die jüngsten Ergebnisse der Zwischenwahlen am 8. November haben gezeigt, dass selbst unter den Republikanern in den USA das Interesse an Trump schwindet. Kandidaten, die ganz auf seiner Linie waren und lauthals von ihm unterstützt wurden, bekamen zum Teil keine Mehrheiten. Das ist die entscheidende Währung in der Politik. Solange die Unterstützung Trumps Vorteile versprach, wurde er unterstützt. Im Moment erlebt er Liebesentzug auch bei den eigenen Leuten. Daran ändert auch Trumps Ankündigung nichts, bei den nächsten Wahlen um die US-Präsidentschaft erneut antreten zu wollen.

Natürlich weiß das auch Elon Musk. Dass er Trump gerade jetzt zu Twitter zurückholen will, kann man also als Gradmesser für die Verzweiflung bei Twitter lesen. Beim Kurznachrichtendienst herrscht Chaos, seit Musk das Unternehmen für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Seine aktuelle Idee, den noch verbliebenen Mitarbeitern die Wahl zwischen enorm harter Arbeit oder Abgang mit Abfindung zu lassen, hatte den wenig überraschenden Effekt, dass auch notwendiges Personal lieber geht. Das Wild-West-Gebaren des neuen Eigentümers sorgt nicht für frischen Wind, sondern für ein eisiges Klima bei Twitter, dem sich gerade gut ausgebildete Mitarbeiter aus der Tech-Branche lieber nicht mehr aussetzen. Eine Rückkehr Trumps könnte der Plattform neue Aufmerksamkeit verschaffen. Auch versucht sich Musk, als Verteidiger der freien Rede zu inszenieren – inklusive Verschwörungserzählungen und Fake News. Doch zieht das nicht mehr so gut in einem Land, das den Sturm aufs Kapitol erlebt hat – und damit die Folgen von Dauerhetze gegen die Institutionen der Demokratie. Es gibt andere Plattformen, die sich der freien Meinungsäußerung, aber auch dem Kampf gegen Hassrede verpflichtet haben und damit werben, weniger Daten der Nutzer abzufischen. Twitter war mal neu und einzig und hätte von diesem Pionier-Bonus als Marke noch eine Weile zehren können – wenn es mit Innovationen am Ball geblieben wäre. Stattdessen begannen die Ego-Spiele des Elon Musk.