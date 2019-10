Kommentar : Nach der Reform ist vor der Reform der Grundsteuer

Meinung Berlin Der Bundestag hat nach langwierigen Verhandlungen von Bund und Ländern kurz vor dem Ablauf der vom Verfassungsgericht gesetzten Frist eine Reform der Grundsteuer verabschiedet, die zwar besser ist als nichts, die aber insgesamt nicht als gelungen gelten darf.

Denn auch die neuen Regeln führen zu regionalen Ungleichbehandlungen, die wegen des Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz schwerdings vor dem Verfassungsgericht durchgehen dürften, wenn es in Zukunft über neue Verfassungsklagen urteilen muss, die bereits angekündigt wurden. Nach der Reform können Häuser in vergleichbaren Lagen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart oder München völlig unterschiedlich besteuert werden, weil jedes Bundesland die Methode der Besteuerung künftig selbst wählen darf. Das schafft neue Ungerechtigkeiten in Deutschland.