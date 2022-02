Einzelhandel in Schleswig-Holstein : 2G im Handel fällt nun auch im Norden

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Foto: Imago Foto: dpa/Marcus Brandt

Düsseldorf Schleswig-Holstein hebt die Beschränkungen zum 9. Februar auf. Dafür kommt eine Maskenpflicht. Das Land im hohen Norden ist das fünfte, das auch Getesteten den Zugang zum Non-Food-Handel möglich macht.

Nach mehreren Gerichtsurteilen in anderen Bundesländern fällt nun im hohen Norden die 2G-Regel im Einzelhandel als Ergebnis einer politischen Entscheidung. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat angekündigt, dass die Beschänkungen am 9. Februar nach Auslaufen der aktuellen Coronaschutzverordnung aufgehoben werden. Stattdessen soll es dann eine Maskenpflicht in den Ladenlokalen geben. In einem Brief an die Chefs der großen deutschen Lebensmittelkonzerne nannte Günter nach Informationen unserer Redaktion die Entscheidung eine „Konsequenz aus der Neubewertung der aktuellen Lage“.

Auch die Sperrstunde in der Gastronomie soll fallen, zudem könnten nach einem entsprechenden bundeseinheitlichen Beschluss auch wieder bis zu 10.000 Zuschauer in die Fußballstadien dürfen – unter der Vorasstzung allerdings, dass das nicht mehr als 50 Prozent der Kapazität wären.

Dass Günther an die Zentralen der beiden Aldi-Gesellschaften, der großen Supermarktketten Edeka und Rewe sowie der Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland schrieb, hat auch damit zu tun, dass diese ihrerseits in der vergangenen Woche einen Brief an mehrere Minister der Bundesregierung geschrieben und sich für eine bundesweite Abschaffung von 2G stark gemacht hatten. In Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland, Niedersachsen und Hessen hat es bereits gerichtliche Entscheidungen gegen die Regeln gegeben, nach denen nur Geimpfte und Genesene, nicht aber Getestete in die Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs hinein dürfen.

Mit Günther hat sich nun der zweite Landeschef aus dem Norden gegen 2G gewandt. Vor dem CDU-Politiker aus Kiel hatte dies bereits Bremens Oberbürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) getan. Er hatte bundesweit einheitliche Regeln gefordert. Beide Ministerpräsidenten schauen mit Sorge auf das Nachbarland Niedersachsen, das die 2G-Regeln vorher schon abgeschafft hatte und – so ihre Befürchtung – ohne Beschränkungen natürlich Kaufkraft aus Schleswig-Holstein und Bremen abziehen könnte.