Berlin: Rüstungsexporte an Saudis bis Ende September verboten

Rüstungsexporte an Saudis bis Ende September verboten

Berlin Die Union reagiert mit Unmut auf den Kompromiss der Koalitionsparteien zur Verlängerung des Exportstopps mit Ausnahmen. Die SPD verbucht ihn als ihren Punktsieg, die Grünen halten das für verlogen.

ist Korrespondentin in Berlin.

Die Bundesregierung verlängert die Aussetzung von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien um weitere sechs Monate bis Ende September. In diesem Zeitraum werden auch keine Neuanträge genehmigt. Außerdem seien Regelungen für Gemeinschaftsprogramme mit europäischen Partnern beschlossen worden, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit. Demnach dürfen deutsche Unternehmen Teile für gemeinsame europäische Projekte liefern, sofern die Partner die fertigmontierten Rüstungsgüter nicht an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ausliefern. Die Regelung gilt bis Ende dieses Jahres.

Teile der Unionsfraktion und Wirtschaftsverbände kritisierten die Entscheidung. Die wehrtechnische Industrie in Deutschland werde benachteiligt und die Zuverlässigkeit Deutschlands erleide einen Rückschlag, hieß es in der Union. Der Kompromiss der Koalitionsparteien von Donnerstagabend bedeutete einen Punktsieg für die SPD, die sich mit der Verlängerung des Exportstopps weitgehend durchsetzen konnte. Die Bundesregierung hatte den kompletten Exportstopp Mitte November nach der Tötung des saudischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi verfügt. Zentral für die Bundesregierung ist, dass keine Rüstungsgüter mit deutschen Bauteilen im Jemen-Krieg eingesetzt werden, in dem Saudi-Arabien und die VAE eine zentrale Rolle spielen.