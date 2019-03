Klimaaktivistin in Deutschland : Greta Thunberg kommt zum Schülerstreik nach Berlin

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (Archivfoto). Foto: dpa/Steffen Trumpf

Berlin Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird am Freitag in Berlin den Schülerstreik „Fridays for Future“ für mehr Klimaschutz unterstützen.

Die 16-jährige Schwedin wird nach Angaben der Organisatoren auf der Kundgebung im Berliner Regierungsviertel eine Rede halten. Am Nachmittag ist ein Besuch des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung geplant.

Thunberg hat mit ihrem im vergangenen Jahr in Schweden begonnenen Schulstreik die mittlerweile weltweiten Proteste junger Menschen für mehr Klimaschutz angestoßen. Für Thunberg ist es nach Hamburg die zweite Teilnahme an einer Kundgebung in Deutschland. Schulstreiks sind für Freitag auch in anderen deutschen Städten angekündigt.

(zim/epd)