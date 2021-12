Hamilton mit Bestzeit : Heftiger Crash von Leclerc überschattet Formel-1-Training

Dschidda Ein heftiger Crash von Charles Leclerc überschattete das freie Training zum ersten Grand Prix der Formel 1 in Saudi-Arabien. Bestzeit fuhr Lewis Hamilton.

Nach einem heftigen Crash von Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist das zweite Formel-1-Training in Saudi-Arabien vorzeitig beendet worden. Der Monegasse verlor rund fünf Minuten vor Ende der einstündigen Einheit am Freitag in Kurve 22 die Kontrolle über seinen Wagen und krachte anschließend mit der rechten Seite in die Streckenbegrenzung. Der 24-Jährige konnte selbstständig aus seinem schwer beschädigten Wagen aussteigen. Leclerc wurde vorsichtshalber zum Streckenarzt transportiert. Die Formel 1 fährt erstmals auf dem neuen schnellen Straßenkurs in Dschidda.