Annalena Baerbock in Paris : Nicht immer einig mit „Jean-Yves“

Annalena Baerbock, Außenministerin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Jean-Yves Le Drian geben nach einem gemeinsamen Gespräch eine Pressekonferenz. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Paris Mit ihrem franzöischen Kollegen Jean-Yves Le Drian war die Außenministerin bei ihrem Antrittsbesuch gleich per Du. Bei den Themen Atomkraft und Auslandseinsätze zeichneten sich jedoch bereits die ersten Konflikte mit dem Nachbarland ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Longin

Das Dekor für Annalena Baerbocks erste Pressekonferenz als Außenministerin war üppig. Im mit viel Blattgold verzierten Uhrensaal des Pariser Quai d’Orsay stand die Grünen-Politikerin am Donnerstagmorgen an der Seite ihres französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian, um die deutsch-französischen Beziehungen unter der neuen Bundesregierung fortzuschreiben. „Was gibt es Schöneres, als am ersten Morgen seines Amtes in Paris zu sein?“, schwärmte die 40-Jährige. Sie erinnerte an ihre Teilnahme an der Pariser Klimakonferenz 2015, einer „Sternstunde der internationalen Diplomatie“.

Doch gerade beim Klima zeichnet sich schon der erste Konflikt des neuen deutsch-französischen Paares ab. Während Frankreich die Atomkraft in Brüssel als klimafreundliche Investition einstufen will, ist Deutschland dagegen. „Dass wir unterschiedliche Positionen haben, ist ja bekannt“, räumte Baerbock offen ein. Frankreich bezieht gut 70 Prozent seines Stroms aus Atomkraftwerken und will in den nächsten Jahren sogar weitere Anlagen bauen.

Foto: dpa/Kay Nietfeld 9 Bilder Erste Amtsbesuche - Annalena Baerbock reist nach Paris und Brüssel

Auch Le Drian deutete bereits ein Thema an, bei dem es mit Deutschland knirschen dürfte. Der 74-Jährige machte klar, dass Frankreich sich von der Bundeswehr mehr Engagement bei Auslandseinsätzen erhofft. „Europa ist im Sahel präsent, um gegen den Terrorismus zu kämpfen“, erinnerte der Minister. „Deutschland hat dabei natürlich eine wichtige Rolle zu spielen.“ Die französische Armee ist mit gut 5000 Soldaten in der Sahel-Zone gegen Islamisten im Einsatz, will aber die Hälfte ihrer Soldatinnen und Soldaten bis 2023 abziehen.

Der Ansatz einer „wertebasierten“ Außenpolitik, wie ihn seine Kollegin vertritt, dürfte Le Drian nicht behagen. Denn die französische Diplomatie zeigt einen Pragmatismus, der von den Interessen ihrer Rüstungsunternehmen geprägt ist. Vergangene Woche besuchte Präsident Emmanuel Macron als erster westlicher Staatschef seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi Saudi-Arabien, einen der wichtigsten Kunden von Frankreichs Rüstungsindustrie. Der Staatschef traf sich nicht nur mit Kronprinz Mohammed Bin Salman, der für die Tötung und Zerstückelung Khashoggis verantwortlich sein soll. Er war auch betont herzlich zu „MBS“, der ansonsten international geächtet wird.

Eine gemeinsame europäische Antwort wollen Baerbock und Le Drian auf die Frage nach einem möglichen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in China finden. „Wenn eine Frau solche Vorwürfe erhebt, dann muss das auch im internationalen Kontext Gehör finden", sagte Baerbock zu den Vergewaltigungsvorwürfen der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, die seither unter Druck gesetzt wird. „Beredtes Schweigen“ sei auf Dauer keine Form der Diplomatie, hatte sie bereits vor ihrem Amtsantritt in einem Interview mit der „taz“ bemerkt.

Im Ukraine-Konflikt warnte die neue Ministerin den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Truppen an der Grenze zur Ost-Ukraine zusammenzieht. „Russland würde einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis für eine erneute Verletzung der ukrainischen Staatlichkeit zahlen.“ Die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine seien nicht verhandelbar. Gleichzeitig müsse aber eine militärische Eskalation vermieden werden. Frankreich und Deutschland wollen sich deshalb um ein neues Treffen im Normandie-Format bemühen, bei dem beide Länder zusammen mit Russland und der Ukraine an einem Tisch sitzen. Seit 2019 war ein solches Treffen nicht mehr zustande gekommen.