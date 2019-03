Linke : Linke-Chefin will Rechtsanspruch auf bezahlte Auszeit

Linke-Chefin will Rechtsanspruch auf bezahlte Auszeit

Berlin Wer träumt nicht davon? Einfach ein Jahr raus aus der Mühle und neue Kraft tanken. Die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, findet, jeder Arbeitnehmer sollte ein „Recht auf Innehalten“ haben. Bezahlt und mit Rückkehrrecht auf den Arbeitsplatz.

Linksparteichefin Katja Kipping fordert einen Rechtsanspruch auf bezahlte Auszeit von insgesamt zwei Jahren im Berufslebenseines jeden Arbeitnehmers. Solche gesetzlich garantierten und steuerfinanzierten Sabbaticals seien in der sich beschleunigenden Arbeitswelt dringend nötig, um aufzutanken und stressbedingten Krankheiten vorzubeugen, heißt es in einem unserer Redaktion vorliegenden Papier von Kipping für die nächste Bundesvorstandssitzung der Linken am 6. April.