500 Millionen Euro Kosten : Merkel, SPD und Länder vereinbaren Schub für Schuldigitalisierung

Realschüler einer zehnten Klasse der Gemeinschaftsschule Ernst-Reuter-Schule arbeiten in einer Unterrichtsstunde mit Tablets. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Berlin Angesichts der Corona-Krise sollen Schulen, Lehrer und Schüler kurzfristig deutlich stärker finanziell bei der Digitalisierung unterstützt werden. Es wird demnach mit Kosten von rund 500 Millionen Euro gerechnet.

„Die Pandemie hat der Entwicklung von Formen des digitalen Lernens neue Dringlichkeit verliehen“, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert nach einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken und Bildungsministern aus Bund und Ländern am Donnerstagabend mit. „Es war der gemeinsame Wille, schnellstmöglich alle Schulen in der erforderlichen Weise an das schnelle Internet anzuschließen, Schülern zu Hause einen bezahlbaren Zugang zum Internet zu ermöglichen und Lehrer mit Endgeräten auszustatten.“