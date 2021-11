Corona-Beratungen der Bundesländer : Gleich zwei Regierungen in der Corona-Krise

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt im Bundeskanzleramt an der Ministerpräsidentenkonferenz teil und begrüßt zu Beginn Hendrik Wüst (CDU, r), Ministerpräsident von NRW. Foto: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa Foto: dpa/Steffen Kugler

Berlin Die Ministerpräsidenten tagen wieder mit der Bundeskanzlerin. Die Corona-Zahlen steigen rapide an, die Krankenhäuser geraten unter Druck. Und es gibt in Deutschland eigentlich gerade zwei Regierungen. Eine verzwickte Lage.

Die Ministerpräsidentenkonferenz ist zurück. Das Format, das die Corona-Krise politisch prägte, ist wieder da. Ebenso wie die Krise selbst. Doch dem virtuellen Treffen Regierungschefs der Länder geht an diesem denkwürdigen Tag in Berlin eine ebenso denkwürdige Bundestagssitzung voraus. Die zweite und dritte Lesung des neuen Infektionsschutzgesetzes steht an.

Die wahrscheinlich neue und die geschäftsführende alte Regierung haben sich über diesen Punkt in den vergangenen Tagen völlig zerstritten. Die Union fordert, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu verlängern, die zum 25. November ausläuft. Die Ampel-Parteien lehnen dies ab und betonen, dass das neue Infektionsschutzgesetz eine sehr viel bessere Rechtsgrundlage für Corona-Beschränkungen sei. Öffentliche Briefe wurden geschrieben, Drohungen ausgestoßen, Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken gepostet. Und so gibt es dann auch einen doch ungewohnt heftigen Schlagabtausch im Plenum bei dem sich Redner der Ampel-Parteien und von CDU/CSU gegenseitig Verantwortungslosigkeit angesichts neuer Rekordwerte bei Infektionen vorwerfen.

Auf der Regierungsbank tut sich unterdessen einiges: Während der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla merkwürdige Corona-Thesen am Pult vorträgt, erblickt man zwei Politiker sehr erregt im Gespräch: Als die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel energisch den Kopf schüttelt, sieht man auf der Stirn des Wahrscheinlich-Bald-Kanzlers Olaf Scholz tiefe Falten. Auch er wiegt den Kopf. Die CDU-Kanzlerin und ihr SPD-Nachfolger - an ihnen hängt es, die Lage des Landes.

Lesen Sie auch Kampf gegen die Pandemie : Bund und Länder einigen sich offenbar auf flächendeckende 2G-Regel

Und die ist ernst, sehr ernst. Ministerpräsidenten schließen in Hintergrundgesprächen eine regionale Triage nicht mehr aus. Derweil laufen geschäftsführende Regierung und die neue Ampel-Koalition ungebremst gegeneinander. Das Robert-Koch-Institut meldet unterdessen 65.371 Neuinfektionen, so viel wie noch nie an einem Tag.

Für den frisch ins Amt gewählten NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) ist der Tag eine Feuertaufe: Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hat NRW den MPK-Vorsitz inne. Wüst muss dirigieren, leiten, kommunizieren - eine große Aufgabe. Er beginnt sie dem Vernehmen nach mit trockenem Humor: „Hendrik Wüst ist mein Name, ich bin der Nachfolger von Armin Laschet, wie Sie vielleicht mitbekommen haben“, sagt er um 14 Uhr zu Beginn der Beratungen. Zuvor hat er die Kanzlerin mit einem Faustgruß begrüßt.

Merkel wiederum richtet sofort einen dramatischen Appell an die Ministerpräsidenten. Zur Lage auf den Intensivstationen sagt sie: „Wir laufen voll!“. Die Impflücke sei zu groß, es gebe eine „Notlage“. Außerdem kritisiert sie das von der Ampel-Mehrheit verabschiedete neue Infektionsschutzgesetz. Grundmaßnahmen seien mit diesem zwar möglich. Aber die Möglichkeiten für die Länder seien angesichts der Lage „nicht ausreichend“, um „in Sachsen oder anderen Ländern angemessen reagieren zu können“. Und sie macht Druck bei den Booster-Impfungen. Ziel sei ein zeitnahes Angebot für 27 Millionen Impfungen, beschreibt sie ihre Vorstellungen.

Auch Olaf Scholz ist im Kanzleramt vor Ort. Er verteidigt die neuen Rechtsgrundlagen und verweist auf eine breite Palette an Maßnahmen, um die vierte Welle zu brechen. Diese gingen deutlich über das bisherige Instrumentarium hinaus. Das Maßnahmenpaket sehe etwa Vorgaben zum Nachweis von Impfung, Genesung oder Test (3G) am Arbeitsplatz und in Verkehrsmitteln vor.

Wüst widerspricht: Es könne nicht sein, dass durch das Gesetz in extremen Hotspots die Intensivstation volllaufen, aber keine Disko geschlossen werden könnte. Der Ton aus NRW ist schärfer geworden. Wüsts Vorgänger Armin Laschet war konzilianter, drang aber damit auch oft nicht durch.

Der Mann mit den größten Problemen vor Ort ist der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Die Inzidenzen in Sachsen schnellen ungebremst in die Höhe. Kretschmer bringt am Donnerstag im sächsischen Landtag schon vorab den „harten und klaren Wellenbrecher“ ins Spiel - ein anderes Wort für Lockdown.

Und noch einer hat sehr, sehr schlechte Zahlen in seinem Bundesland zu verantworten, obwohl er sich selbst stets im „Team Vorsicht“ wähnte: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stimmt dramatische Töne an. „Die Lage läuft uns davon.“ Der CSU-Chef will flächendeckend die 2G-Regel einführen und eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Flächendeckend 2G bedeutet einen Lockdown für Ungeimpfte. Ob sich ihm die anderen Länderchefs anschließen? Ausgang ungewiss. Egal, was verabredet wird am Donnerstag: Zu den Beratungen macht eine Warnung des Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die Runde: „Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern“, sagte er am Mittwochabend bei einer Online-Diskussion. „Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt.“

(mün)