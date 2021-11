Freizeit in Mettmann : Millionengrab Hallenbad

Freizeit in Mettmann

Am Donnerstag hatte das Hallenbad-Team zum traditionellen Lichterschwimmen ins Bad eingeladen. Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann Die Idylle trügt: Laut einem Bericht der Verwaltung muss das 50 Jahre alte Hallenbad in Mettmann umfassend renoviert und modernisiert werden. Auf 70 Seiten für den nächsten Planungsausschuss steht, wofür elf Millionen Euro ausgegeben werden müssen. Manche Politiker fragen nach einem Neubau.

Dokumentiert als Ereignis in Schwarz-Weiß, dürfte es sich bei der Eröffnung des Mettmanner Hallenbades vor 50 Jahren am 5. Februar 1971 um ein kunterbuntes Spektakel gehandelt haben. Damals trugen die Honoratioren aus Stadt, Politik und Verwaltung feinsten Festtagszwirn und freuten sich über den Sprung ins wohltemperierte Wasser. Auch nach einem halben Jahrhundert erfreut sich besagtes Bad am Lavalplatz guter Resonanz. Me-sport, DLRG, der Tauch-Sport-Club Mettmann, Schwimmschulen, Behindertensportgemeinschaften sowie alle Mettmanner Schulen nebst Polizei, Feuerwehr und Betriebssport Stadt Mettmann ziehen hier ihre Bahnen. Neben den wasserbegeisterten Bürgern.